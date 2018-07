Mulher acha bichinho de pelúcia em trilha remota e o devolve para menina

Holly Spaman fez uma verdadeira mobilização para devolver um leão de pelúcia perdido para Audrianna Flores Foto: Holly Spaman via AP

Holly Spaman estava fazendo uma trilha na montanha Broken Top, localizada em Oregon, nos Estados Unidos, quando viu Audrianna Flores e sua família procurando alguma coisa. A menina de sete anos estava desolada e disse para Holly que perdeu Kitty, seu leão de pelúcia, que caiu da mochila em algum ponto da trilha.

Após se despedir da família de Audrianna, Holly continuou sua trilha e alguns minutos depois achou o leão de pelúcia no chão. Ela pegou o bichinho, mas esqueceu de um detalhe: não pegou nenhum contato da família da menina. Holly então levou Kitty para o topo da trilha, tirou uma foto e postou nas redes sociais uma mensagem para tentar achar Audrianna e sua família.

“Ontem no final da tarde eu conheci uma criança adorável na trilha Broken Top em direção ao No Name Lake que pediu para eu ficar de olho no seu bichinho de pelúcia. Então, eu o encontrei! Se alguém conhece essa criança, por favor nos ajude”, escreveu Holly.

Após a mensagem viralizar e até um jornal local de Bend, cidade onde fica a trilha, entrar na busca, encontraram a família e Kitty foi devolvida para Audrianna no sábado, 21. Conversando com a agência Associated Press, Erin Allen, mãe de Audrianna, disse que sua filha não desgrudou mais do bichinho de pelúcia desde o ‘reencontro’.