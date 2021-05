Mudanças climáticas em cidades litorâneas é tema de evento online 'Diálogo Brasil-Alemanha'

Stefan Rahmstorf, professor de física dos oceanos na Universidade de Potsdam Foto: Uni Potsdam

Muitas pessoas têm dificuldade de visualizar os impactos das mudanças climáticas em médio e longo prazo. As gerações anteriores também tinham. Mas quando nos deparamos com o fato de que, em apenas três séculos, o nível dos oceanos pode subir em dois metros, é de assustar.

O 9º Diálogo Brasil-Alemanha sobre Ciência, Pesquisa e Inovação, Cities and Climate – The Multi-level Governance Challenge, pretende discutir essas e outras questões envolvendo os riscos para as cidades litorâneas.

De 17 a 20 de maio, em evento online e gratuito, especialistas dos dois países debaterão como as cidades, causadoras e vítimas das mudanças climáticas, podem criar uma agenda sustentável para atenuar adversidades do meio ambiente. Os debates serão transmitidos no canal do DWIH São Paulo no YouTube.

O aumento do nível do mar e as consequências nas cidades litorâneas será um dos tópicos abordados. Stefan Rahmstorf, professor de física dos oceanos na Universidade de Potsdam, será um dos participantes. De acordo com o climatologista alemão, há diversos estudos que indicam a vulnerabilidade de zonas costeiras diante das mudanças climática.

Em 2017, cientistas da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) divulgaram dados de uma pesquisa na qual mencionavam que cerca de 300 cidades poderiam deixar de existir até 2100, entre elas Veneza, Tóquio e até Rio de Janeiro. “Os planejadores urbanos precisam levar em conta as mudanças climáticas, e a ciência pode orientar [sobre o tema]”, enfatiza Rahmstorf.

Assista ao vídeo:

O climatologista Stefan Rahmstorf salienta que a ciência traz bons inputs para a criação de políticas públicas em temas como ondas de calor, enchentes repentinas e tempestades em cidades costeiras: “Para determinar a vulnerabilidade dos municípios em relação a esses efeitos, é necessário unir o conhecimento local — daqueles que ajudam a elaborar as políticas urbanas — ao dos cientistas, como acontece na Alemanha”.

“Mesmo que a meta do acordo climático de Paris seja cumprida e o aquecimento global fique abaixo de 2ºC – um grande se –, o nível dos oceanos poderia ainda assim subir dois metros até 230”, conclui Rahmstorf.

Serviço:

9º Diálogo Brasil-Alemanha sobre Ciência, Pesquisa e Inovação

Quando: 17 a 20 de maio, das 9h às 13h (de Brasília)

Onde: No canal do DWIH São Paulo no YouTube.

Inscrições devem ser feitas pelo link.

Informações sobre palestras no site.