Mudança climática é um dos tópicos mais populares no Tinder

De acordo com levantamento do Tinder, aquecimento global foi um dos assuntos mais mencionados nas biografias dos usuários em 2019. Foto: PIxabay

O Tinder acaba de lançar seu relatório 'Year in Swipe' e que mostra que a crise climática foi um dos tópicos mais populares mencionados nas biografias dos usuários neste ano, especialmente entre a geração Z, nascida após 1997.

Em um ano de crescente apoio a causas relacionadas ao tema , com a ativista Greta Thunberg, de 16 anos, liderando o caminho, não deve surpreender que os jovens desejem um parceiro que se preocupe com o meio ambiente.

Segundo o levantamento do Tinder no mundo, o aquecimento global é um tema de interesse entre usuários entre 18 e 25 anos de idade.

Além disso, detectou-se que os jovens não querem só compartilhar as viagens que fazem, mas falar sobre causas importantes que afetam o mundo, como o aumento do nível da água do mar ou a política.

