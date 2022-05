MTV EMA 2022: MTV confirma premiação para o dia 13 de novembro

A cantora e atriz Manu Gavassi no tapete vermelho do MTV Europe Music Awards. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP

A MTV anunciou nesta terça-feira, 24, que que o MTV EMA 2022 acontecerá, diretamente da cidade Düsseldorf, na Alemanha. O EMA será transmitido ao vivo pela MTV em mais de 170 países, no dia 13 de novembro, e contará com performances e aparições das maiores estrelas do mundo.

Esta é a sexta vez que o país é cede da celebração mundial da música. Apresentadores, indicados e performances serão anunciados em breve.

EMAs anteriores realizados na Alemanha, foram em: Berlim (1994 e 2009), Frankfurt (2001 e 2012) e Munique (2007).

“Não há outro evento como o MTV EMA que conecta o público em todos os cantos do mundo aos seus artistas favoritos. “Mal podemos esperar para voltar à Alemanha para reunir as maiores estrelas de hoje, superfãs e jovens atores que promovem grandes mudanças sociais para a maior celebração mundial da música”, disse Raffaele Annecchino, presidente e CEO de International Networks, Estúdios e Streaming da Paramount.

“Enquanto celebramos o 25º aniversário da MTV Alemanha, estamos entusiasmados por estar de volta ao país onde sediamos o primeiro EMA, em 1994, em frente ao icónico Portão de Brandenburgo de Berlim”, disse Bruce Gillmer, Presidente de Música, Talento, Programação e Eventos da Paramount e Diretor de Conteúdo e Música do Paramount+.