Movimento Maker cresce em São Paulo e conquista adeptos

Releitura do 'do it yourself' tem espaços para exercer a criatividade em São Paulo Foto: Fernando Stankuns/Divulgação

Há diversos espaços em São Paulo onde é possível criar, utilizar maquinário específico e, ainda, receber orientação de profissionais especializados para a utilização de equipamentos e microcontroladores como o Arduíno.

Esses espaços fazem parte do Movimento Maker, releitura moderna do do it yourself, conceito nascido nos anos 1970 e que agora encontra terreno fértil para crescer na cidade. Hoje, existem mais de 25 lugares onde pessoas que não possuem formação ou conhecimentos específicos podem criar em São Paulo.

A Semana Maker 2016 ocorre durante o próximo fim de semana, de 4 a 6 de novembro, e contará com oficinas, opentalks, sessão pipoca e galerias com exposição e vendas dos trabalhos da comunidade maker. No site oficial do evento é possível conferir a programação completa e se inscrever: http://www.semanamaker.com.br/