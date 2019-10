Moulin Rouge de Paris completa 130 anos

Dançarinas françesas comemoram os 130 anos de Moulin Rouge com performance em frente ao local Foto: Philippe Wojazer/REUTERS

Milhares de pessoas se reuniram na noite deste domingo, 6, na avenida em frente ao cabaré Moulin Rouge em Paris, para assistir ao show de can can e ver os fogos de artifício em comemoração do 130º aniversário do local.

A polícia bloqueou a rua para a apresentação, que começou com música e show de luzes projetado no icônico moinho de vento vermelho, que contava sobre as origens do local durante a Belle Epoque.

Uma dançarina solitária apareceu no telhado do cabaré apenas com lantejoulas. A falta de topless foi provavelmente em vista das famílias que se reuniram para o show.

Bandeira da frança estampa saia das dançarinas Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Depois disso, cerca de 50 meninas surgiram no local para dançar a típica dança de can can, enquanto fogos de artifício ecoavam no céu. Primeiramente vermelho, mas depois a cor se misturava com os tons de azul e branco, formando as cores da bandeira francesa - também reproduzida nas cores das saias dos dançarinos.

Graças ao show gratuito na rua, alguns franceses puderam realizar o sonho de assistir ao espetáculo. "Eu nunca estive no Moulin Rouge e queria ter uma ideia de como era o show", disse Joanna Cavarzan, que mora em Chartres, a 80 quilômetros de Paris. No entanto, como muitos outros, ela mal pode ver os bailarinos, uma vez que nenhum palco foi montado na avenida para o show.

El #MoulinRouge celebra sus 130 años con fiestón en la calle, y aquí estamos, para contarlo esta noche en @telediario_tve pic.twitter.com/zHCHLRbgq9 — Almudena Ariza (@almuariza) October 6, 2019

Ponto turístico

Inaugurado em 1889, no mesmo ano em que a Torre Eiffel foi concluída, o Moulin Rouge se tornou imperdível para milhões de turistas que visitam a capital francesa todos os anos. O local oferece dois shows de duas horas por noite, todas as noites, e a casa fica lotada 365 dias do ano.

CEO do cabaré Moulin Rouge Jean-Jacques Clerico posa aou lado da dançarina francesa Mathilde e da australiana Rhylee duramte a celebração do aniversário do local Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

O cabaré também se tournou um marco na cultura popular, não só com o filme de 2001 de Baz Luhrmann, com Nicole Kidman, que leva o nome do local, mas antes disso em 1952 com a versão de John Huston, estrelada pela atriz Zsa Zsa Gábor.