Motorista do Uber que descobriu traição está sendo ameaçada pela mãe do ex-namorado

Motorista descobriu traição ao transportar a amante do namorado. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

A motorista do Uber que descobriu a traição do namorado após transportar a amante dele agora tem de lidar com alguns problemas. Após a história viralizar no Twitter, ela tem sido ameaçada por parentes no ex-namorado.

De acordo com um vídeo publicado pelo TMZ, a motorista disse que a mãe do seu ex está ameaçando processá-la se ela disser o nome do homem ou postar fotos dele.

Na última segunda-feira, 27, a mulher contou em seu Twitter que levou uma passageira para um encontro e, ao chegar ao local, percebeu que era a casa do namorado - e ele estava esperando a amante. Ela expôs a situação na internet e terminou o relacionamento.