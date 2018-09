Motorista de Uber tem uma lista de música para cada tipo de passageiro

Na Alemanha, Uber só trabalha com motoristas de táxi e de limousines Foto: Kai Pfaffenbachy/Reuters

Uma música de qualidade faz toda a diferença no dia a dia: seja em uma viagem, no transporte público ou mesmo no Uber. E foi pensando nisso que o americano TJ Jones, de 21 anos, decidiu criar uma playlist para cada 'estilo' de passageiro que entre em seu carro no Uber ou no Lyft, aplicativos de transporte populares nos Estados Unidos.

As músicas escolhidas por ele não estão em listas genéricas como as típicas para relaxar, animar ou motivar. Ele diz que tentou agradar desde hipsters, fãs de rap e os mais tranquilos em suas onze playlists.

O resultado agradou: seu perfil no Spotify viralizou. Jones, que também estuda sociologia e produção de vídeo na faculdade, explicou ao site Mashable na terça-feira, 27, que estava dirigindo há menos de um mês, mas suas músicas fizeram um sucesso inesperado.

"Foi surpreendente ter essa quantidades de tuítes e minha conta Spotify viralizar. Nunca pensei que meu gosto musical fosse bom, mas ganhar 12 mil seguidores do Spotify me convenceu do contrário", disse.