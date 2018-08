Motorista de ônibus penteia cabelo de garotinha que perdeu a mãe todos os dias

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Ela passou a fazer então cortes e penteados simples. Um dia, porém, ela viu que Tracy Dean, a motorista de seu ônibus escolar, estava ajeitando o cabelo de uma aluna, e Isabella tomou coragem para pedir para ela fazer o mesmo.

"Sete anos atrás, eu descobri que estava com câncer de mama, e essa foi uma das coisas que passou pela minha cabeça - quem iria tomar conta dos meus pequenos? Não que meu marido não consiga fazer isso, mas você sabe, é o que mães fazem. Elas arrumam o cabelo de seus filhos", contou Tracy à KSL TV.

O ato de generosidade já teve seus efeitos. De acordo com os professores de Isabella, a garota está apresentando muito mais confiança e autoestima indo à escola com um cabelo do qual goste.