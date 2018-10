Motorista de ônibus para viagem e resgata cão abandonado na via, no Rio de Janeiro

O cão Olímpico, resgatado pelo motorista de ônibus Silvio Gomes. Foto: Twitter/@marcoscunha

Era só um dia comum na vida do motorista Silvio Gomes, de 47 anos. Ele trafegava pelo corredor Presidente Tancredo Neves, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando percebeu que havia um animal perdido na pista. Não pensou duas vezes: parou o ônibus, desceu do coletivo e o levou para dentro do veículo.

Marcos Cunha, um dos passageiros do ônibus, filmou todo o resgate e compartilhou o vídeo no Twitter, que viralizou.

"Sim! Eu acredito no ser humano. Hoje no caminho para o trabalho, um motorista do BRT parou o ônibus, na pista exclusiva, em uma via expressa e resgatou um cachorro que estava assustado e prestes a ser atropelado. Ao final, todos viraram companheiros de viagem", escreveu na publicação.

Assista ao vídeo:

Os internautas não contiveram a emoção. "Linda atitude! Ainda há esperança na humanidade" e "Por mais atitudes dessas, esse é o Brasil que eu quero" foram alguns dos comentários.

O motorista Silvio Gomes, que resgatou cão abandonado na via no Rio de Janeiro. Foto: Twitter/@marcoscunha

O motorista levou o cão resgatado para uma ONG. Ao chegar em casa, levou uma bronca da esposa. "Por que tu não trouxe o cachorro?", perguntou a mulher, segundo Silvio Gomes, em entrevista para a TV Globo no Rio de Janeiro. Durante a reportagem, o motorista se surpreendeu com a atitude da jornalista, que conseguiu localizar o cão. "Agora você vai poder voltar para casa com o seu cachorro", afirmou a repórter com a chegada do cãozinho. "Já pensei em um nome...será Olímpico", comemorou o motorista de ônibus, que ganhou um ano de ração de um petshop da região.