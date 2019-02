Motorista de aplicativo compra lanche para passageiro e história viraliza

Passageiro recebeu um pacote de salgadinhos e um refrigerante. Foto: Unsplash/@danielcgold

Um relato de gentileza publicado no Facebook fez sucesso e já ultrapassou os 200 mil compartilhamentos. Na última terça-feira, 29, Marcel Costa solicitou um carro por aplicativo para voltar para casa. No meio do caminho, ligou para sua esposa e comentou que estava com fome: "Eu só tinha tomado café da manhã e já eram 5h da tarde", explicou. O motorista, então, parou o carro, comprou um pacote de salgadinhos e um refrigerante, e entregou ao passageiro. O gesto comoveu Marcel, que compartilhou a história no Facebook.

Para retribuir a gentileza, recorreu à esposa: "Mandei uma mensagem pra Dani e pedi pra ela preparar um sanduichão 'daqueles' para o motorista, que também estava visivelmente com fome. Ele não teve palavras para agradecer", completou.

A publicação já está alcançando as 600 mil curtidas e Marcel não parou por aí. Percebendo que a lataria do carro estava amassada, ele decidiu criar uma 'vaquinha' virtual para arrecadar dinheiro para o conserto. "Eu quero muito devolver a gentileza do Seu Alex, que estava visivelmente com fome e preferiu comprar o lanche para mim. Pessoas como Seu Alex devem ser valorizadas, pois são elas que nos fazem renovar a fé na humanidade. Vale dizer que ele ainda está pagando o carro, então tenho certeza de que essa ajuda será muito valiosa para ele!", escreveu na descrição da 'vaquinha', cuja meta é arrecadar R$ 1,5 mil.