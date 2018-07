Motorista da Uber ajuda a salvar passageiro de suicídio nos EUA

A Uber elogiou a atitude do motorista e ressaltou a compaixão com o passageiro Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

O motorista da Uber Chad Farley percebeu que havia algo estranho quando um passageiro entrou em seu carro na última segunda-feira, 7. O homem, de 28 anos, pediu para ser levado até o meio da ponte Skyway, sobre a baía de Tampa, na Flórida.

Assim que entrou no carro, o passageiro começou a falar sobre o diagnóstico de câncer no cérebro que havia recebido recentemente, como relata Farley em um post no Facebook.

Farley explica que, quando se deu conta do destino do passageiro, começou a ficar preocupado que ele poderia estar prestes a cometer suicídio, então perguntou aonde ele estava indo. "Ele me contou uma história muito esquisita, nem um pouco crível. Ele falou que a ambulância não poderia levá-lo até a cidade de Tampa, e que o médico dele havia dito que ele deveria descer na ponte e usar um dos telefones públicos para chamar uma ambulância de lá", relata.

Assim que eles chegaram às cabines telefônicas, Farley afirma que pediu para o passageiro contar a história à atendente e ao supervisor do local. Enquanto isso, o motorista explica que fez sinais com o olhar para alertar ambos de que havia algo de errado com o passageiro.

"Eu segurei a mão dele, que estava tremendo, e rezei por alguns minutos com ele. Ele começou a rezar quando eu parei", lembra Farley. Antes de deixar o passageiro sozinho, o motorista pediu para tirar uma selfie com ele sob a desculpa que queria uma lembrança do homem com quem havia passado aquele momento espiritual. Na verdade, o objetivo era ter uma imagem clara para enviar às autoridades assim que ligasse para pedir ajuda.

A Patrulha Rodoviária da Flórida afirmou à People que, ao responder ao chamado de emergência, foi até o local, mas o homem pulou da ponte. No entanto, como a equipe já estava pronta para o resgate, foi capaz de retirá-lo da água a tempo. Ainda de acordo com a revista, ele está em estado crítico, porém estável.

A Uber disse à People que aprecia a compaixão e rápida reação do motorista, assim como a resposta das autoridades.

Para quem busca ajuda, além de psicólogos e psiquiatras, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio online no site http://www.cvv.org.br, pelo telefone 141, via Skype (acesso pelo site), ou e-mail (mensagem enviada também pelo site). Em todos os canais, o atendimento é feito por voluntários treinados e a conversa é anônima, com sigilo completo sobre tudo que for dito.

ASSISTA: A psiquiatra Alexandrina Meleiro, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da Comissão de Estudos e Prevenção de Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, conversou conosco sobre prevenção ao suicídio. Saiba como identificar que algo não vai bem e ajudar quem está próximo a você.