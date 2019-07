Motorista bebe, dorme ao volante e acorda com cobra saindo do carro

'Não beba e dirija, especialmente com a sua cobra de estimação no carro!', recomenda o Corpo de Bombeiros de Denver Foto: @Denver_Fire/ Twitter

O Corpo de Bombeiros de Denver, nos Estados Unidos, se deparou com uma situação inusitada. Um motorista bêbado foi flagrado dormindo ao volante do seu veículo. Apesar da situação perigosa, os bombeiros foram acionados por um outro 'detalhe': uma cobra de cerca de 4,5 metros rastejava para fora do carro e já estava com quase metade do corpo no teto do veículo.

O episódio foi registrado e publicado na conta do Twitter da corporação. "Mais aventuras de animais neste fim de semana para o Departamento de Bombeiros de Denver, desta vez com um réptil", dizia o tweet.

"O carro #29 encontrou um indivíduo desmaiado em seu carro, enquanto a sua cobra de 15 pés [equivalente a cerca de 4,5 metros] rastejava para fora da janela do lado do motorista para o teto. Não beba e dirija, especialmente com a sua cobra de estimação no carro! #SejaInteligente", relatava a publicação.

More animal adventures this weekend for the DFD, this time the reptile type. Engine #29 found a party passed out in his car, while his 15ft. snake was crawling out of the driver's side window on to the roof! Don't drink & drive, especially with your pet snake in the car! #BeSmart pic.twitter.com/zxrHVZL65g — Denver Fire Dept. (@Denver_Fire) 14 de julho de 2019

