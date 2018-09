Motociclista liga para pedir socorro do teto de carro que o atropelou e não parou

Acidente de trânsito incomum aconteceu em Jandira Foto: Facebook/ Guarda Municipal de Jandira

A Guarda Municipal de Jandira (GCM), cidade próxima a Osasco, compartilhou, na quarta-feira, 21, em seu perfil no Facebook fotos e vídeos de uma acidente de trânsito que eles classificaram como inusitado. Em 15 de fevereiro, um motorista estava tentando fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com uma motocicleta.

O motoqueiro foi arremessado para o teto do carro, que não parou para prestar socorro, então o homem acidentado ligou para a guarda municipal enquanto estava deitado em cima do veículo.

"Ao chegar no local [a Guarda Municipal de Jandira) se deparou com um veículo FOX todo amassado na parte frontal e o mais interessante foi a vítima estar deitada na parte superior do veículo", relatou a GCM.

De acordo com as informações da GCM, o veículo continuo andando por alguns metros. Após o ocorrido, o motociclista foi socorrido por uma unidade do Samu.