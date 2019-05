Mostra Doutores da Alegria tem apresentações gratuitas em São Paulo

Doutores da Alegria. Foto: Divulgação

A Escola Doutores da Alegria e o Ministério da Cultura apresentam nos dias 24 e 25 de maio, às 19h30, a Mostra de Criação Artística dos Alunos e Ex-Alunos - "MOCREA", coletânea de cenas criadas por alunos e profissionais já formados pela associação. Com entrada franca, as sessões ocorrem na Biblioteca Mário de Andrade , em São Paulo. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência ao evento.

Em cena, os artistas se revezam em esquetes curtos, criados a partir de processos de pesquisa em sala de aula e fora dela. Entre eles estão os que passaram pelo Programa de Formação de Palhaço para Jovens e pelos cursos Formação Básica de Palhaço e Palhaço Interventor.

No espetáculo, a troca de experiências entre os artistas e a interação com o público abrem caminho para a reflexão sobre a arte e revelam o pensamento de uma escola comprometida em formar e difundir com excelência a linguagem do palhaço.

Serviço:

Mocrea - Mostra de Criação Artística dos Alunos e Ex-alunos

Escola Doutores da Alegria

Data: 24 e 25 de maio - Sexta e sábado, às 19h30

Local: Biblioteca Mário de Andrade

Endereço: Rua Da Consolação, 94 - Centro - São Paulo SP

Ingressos: Entrada franca, mediante retirada de senha com uma hora de antecedência

Telefone: (11) 3775-0002