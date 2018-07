Morre Zsa Zsa, o cachorro mais feio do mundo, aos 9 anos

A cadela Martha, de três anos e 55 kg, ganhou o título de cachorro mais feio do mundo nesta sexta-feira, 25. A vencedora, da raça mastim napolitano, participou do 29º Concurso de Cachorros Mais Feios do Mundo, que acontece anualmente em Petaluma, no estado da Califórnia.

Foto: EFE/EPA/MONICA M. DAVEY