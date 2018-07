Morre o homem que inspirou o 'Ice Bucket Challenge' em 2014

O Ice Bucket Challenge (Desafio do Balde de Gelo) fez sucesso em 2014 e ajudou a arrecadar mais de R$ 370 milhões em pesquisas para encontrar uma cura para a esclerose lateral amiotrófica Foto: Christinne Muschi/Reuters

A família de Anthony Senerchia Jr., homem que inspirou o Ice Bucket Challenge (Desafio do Balde de Gelo) em 2014, anunciou que ele morreu no último sábado, 25, em decorrência da esclerose lateral amiotrófica (ELA) contra a qual ele vinha batalhando há 14 anos.

“Ele lutou incansavelmente para conscientizar as pessoas sobre a ELA e foi diretamente responsável pelo famoso Ice Bucket Challenge", diz o obituário de Senerchia. “A atitude positiva e o espírito batalhador de Anthony o fizeram viver mais de dez anos além do prognóstico dado pelos seus médicos no momento em que foi diagnosticado com a doença”, continua.

“A ELA é uma doença bem complicada e é difícil ver quando você está perdendo”, disse Jeanette, esposa de Anthony, para o Journal News Media Group. “O corpo para de te responder. Mas ele era um lutador, era nossa luz e fez nossa vida melhor”, contou para o jornal.

O Ice Bucket Challenge arrecadou US$ 115 milhões (aproximadamente R$ 373 milhões) nos quase dois meses em que viralizou no ano de 2014. A campanha começou como algo pequeno, entre os familiares de Senerchia e acabou alcançando algumas das maiores personalidades do planeta.

