Morre Grumpy Cat, gata ‘rabugenta’ que virou personalidade nas redes sociais

Grumpy Cat, gata 'rabugenta' que se tornou personalidade nas redes sociais. Foto: Instagram/@realgrumpycat

Tardar Sauce, uma gatinha que vivia no Arizona, nos Estados Unidos, morreu na terça-feira, 14. A notícia foi divulgada pelos tutores da felina nesta sexta, 17, através das redes sociais.

“Ela ajudou milhares de pessoas a sorrir”, diz o comunicado oficial.

Conhecida como Grumpy Cat, a gata começou a ganhar popularidade na internet em 2012 e rapidamente virou meme. Por ter uma expressão considerada ‘rabugenta’, Tardar Sauce sempre aparecia com os lábios para baixo, como se estivesse emburrada. A tutora da gata, Tabitha Bundesen, explicou que a expressão facial foi causada por nanismo felino.

No comunicado, os donos da gatinha informam que a morte ocorreu no dia 14 de maio, depois de apresentar complicações decorrentes de uma infecção urinária. Grumpy Cat, que significa ‘gata rabugenta’, deixa uma legião de fãs no Instagram e no Twitter.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 de maio de 2019

No perfil oficial de Grumpy no Instagram, uma série de fotos em que a gata aparece em situações alegres, mas com a carinha rabugenta. Confira: