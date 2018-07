Morre, aos 89 anos, idosa 'adotada' por ator americano

Nas redes sociais, o ator costumava compartilhar fotos e vídeos de momentos com Norma. Foto: Reprodução/Instagram

A americana Norma Cook, que havia sido 'adotada' pelo ator americano Chris Salvatore, morreu aos 89 anos em decorrência de um câncer na última quarta-feira, 15. O anúncio foi feito pelo ator no Facebook.

Norma era vizinha de Chris, sofria de leucemia, não tinha filhos e morava apenas com um gato. Os dois viraram amigos e, numa internação da idosa, o ator ouviu dos médicos que ela só poderia voltar para casa se contratasse uma enfermeira. O problema é que Norma não tinha condições financeiras para arcar com isso, então, para que ela não fosse para um abrigo, Chris resolveu convidar a senhora para morar junto com ele.

"Nesta manhã, o mundo perdeu uma mulher verdadeiramente inspiradora e linda. Norma agora descansa em paz na eternidade e, enquanto ela não está mais fisicamente entre nós, seu espírito continuará a preencher os corações de muitas pessoas. Talvez o legado dela seja que sua história ajudou o mundo a ver o verdadeiro significado do amor. Norma me fez lembrar que todos nós fomos criados para amar e que desejamos ser amados", disse ele no anúncio em seu Facebook.

Nos comentários em suas redes sociais, os seguidores, acostumados com as fotos de Chris e Norma juntos, se mostraram muito tristes pela notícia. "Ela era muito sortuda em ter você. Sinto muito", disse um dos seguidores no Twitter, enquanto outros mandaram mensagens desejando 'muito amor e bons pensamentos' para o ator.