Moradores de rua ganham cerca de R$ 325 mil em bilhete de loteria

Quatro moradores de rua ganharam um prêmio da loteria Française des Jeux, na França Foto: Regis Duvignau / Reuters / Illustration

Quatro moradores de rua que pediam esmolas em um bar de Brest, cidade no oeste da França, ganharam 50 mil euros (R$ 326,7 mil na cotação atual) com o bilhete que um cliente lhes doou, informou a empresa de loteria Française des jeux (FDJ) nesta terça-feira, 6.

"[Os homens] Pediam esmolas perto [do bar] à meia-noite em Brest e um cliente que saia do local lhes doou o bilhete que havia acabado de comprar por um euro", disse a empresa em um comunicado.

"Foi uma grande surpresa para os quatro jovens moradores de rua quando perceberam que não ganharam 5 euros, mas 50 mil euros", continuou a empresa.

Os quatro jovens de cerca de trinta anos compartilharam o dinheiro, ou seja, cada um ficou com 12,5 mil euros (R$ 81,6 mil na cotação atual), segundo a FDJ. "Estavam emocionados, mas tinham as ideias muito claras", disse a FDJ à AFP. Eles disseram à empresa de loteria nacional que ainda não sabem o que vão fazer com o dinheiro - mas a princípio planejam sair da cidade de Brest.