Moradores de rua devem ser removidos antes de casamento real britânico, diz líder local

Casamento do príncipe Harry com Meghan Markle será no dia 19 de maio de 2018 Foto: Eddie Keogh / Reuters

LONDRES (Reuters) - Moradores de rua de Windsor precisam ser retirados pela polícia antes do casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, porque seus "detritos" estão representando de maneira negativa a pitoresca cidade inglesa, disse o líder da administração local.

Harry, neto da rainha Elizabeth, e sua noiva norte-americana se casarão em maio no Castelo de Windsor, palácio da família real localizado ao oeste de Londres, e a expectativa é de que milhares de turistas visitem a cidade para comemorar a ocasião.

O chefe do Distrito Real de Windsor e Maidenhead, Simon Dudley, escreveu no Twitter que há uma "epidemia de pessoas dormindo ao ar livre" na cidade, e disse querer que a polícia "foque em lidar com isso antes do Casamento Real". "Isso está criando uma atmosfera preocupante e hostil para nossos residentes e para os sete milhões de turistas que vêm a Windsor todos os anos", escreveu em carta para o comissário local de polícia, Anthony Stansfield.

"Está se tornando cada vez mais preocupante ver a quantidade de bolsas e detritos que aqueles pedindo esmola estão acumulando e deixando em nossos pavimentos, por vezes sem supervisão, desta forma representando um risco de segurança".

O gerente do projeto de sem-tetos de Windsor, Murphy James, disse à BBC que é "repugnante" que Dudley tenha citado o casamento real como um motivo de preocupação. "É absolutamente repugnante que qualquer um tenha essas visões nessa época, especialmente um chefe principal do distrito", disse. "Se alguém está dormindo na rua não está lá por escolha, está lá porque alguma coisa deu errado".