Morador de rua que foi ajudado por casal com 'vaquinha' quer ajudar outras pessoas que precisam

Kate e Bobbit. Foto: GoFundMe

Lembra do morador de rua da Pensilvânia que ganhou milhares de dólares em um site de 'vaquinha' online após ajudar a pagar a gasolina do carro de um casal? Agora, ele quer ajudar outras pessoas que precisam.

A campanha para arrecadar dinheiro para Johnny Bobbit Jr. foi criada no dia 10 de novembro e até a manhã desta terça-feira, 28, o valor arrecadado era de mais de US$ 384 mil (cerca de R$ 1.240.882) e as doações ainda estão sendo feitas.

No mês passado, a americana Kate McClure estava dirigindo em uma rodovia da Filadélfia, nos Estados Unidos, junto ao seu namorado, Mark D'Amico, quando o carro ficou sem gasolina. Ela então andou até um posto de gasolina, e foi aí que encontrou Bobbit, que foi até um posto, usou os únicos US$ 20 (cerca de R$ 60) que tinha e comprou gasolina para o casal.

O casal então criou a campanha para ajudar Bobbitt a pagar um aluguel e recomeçar sua vida. Bobbitt disse ao Good Morning America no último domingo, 26, que quer ajudar outras pessoas com o dinheiro que receber.

"Eu quero fazer a coisa certa. O dinheiro foi dado para me ajudar. Por que não ajudar outras pessoas em situações similares ou pessoas que estão ativamente ajudando outras pessoas em diferentes situações? Todos enfrentam algum tipo de problema, então, se eu puder mudar suas vidas do jeito que minha vida foi mudada, me daria uma sensação incrível. Eu quero sentir isso estando do outro lado", falou.