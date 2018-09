Morador de rua devolve bolsa de grife perdida para a dona

Bolsas do estilista Michael Kors em uma loja da grife Foto: Jason Henry/The New York Times

A primeira noite fora de casa de uma mulher que tem uma filha recém-nascida pode ser cheia de preocupações com o bebê e até um pouco confusa. Foi o que aconteceu com Jess Beech, de 21 anos, moradora de Bromborough, na Inglaterra. Ela foi a um concerto musical e acabou esquecendo a sua bolsa, da marca Michael Kors, em algum lugar durante o passeio. No entanto, ela a recebeu de volta poucos dias depois. Um voluntário da cozinha de uma igreja bateu em sua porta e devolveu seus pertences que tinham sido encontrados por um morador de rua.

Além de dinheiro e documentos, dentro da bolsa estava a pulseira que sua bebê Darcie usou no hospital. "Estava tudo junto com a etiqueta de identificação Darcie, o que significa mais do que qualquer coisa! Aquele pobre homem não tem nada e, no entanto, ele garantiu que eu recebesse minha bolsa. Eu gastei mais nessa bolsa do que ele, provavelmente, verá por meses", escreveu a mulher em seu Facebook na última terça-feira, 6.

Jessie usou as redes sociais para tentar encontrar o homem e ajudá-lo, no entanto ainda não teve sucesso. "Só quero recompensá-lo com roupas quentes e comida."

