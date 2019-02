Monteiro Lobato é tema de contação de histórias em livrarias de São Paulo

Livraria promove contação de histórias gratuitamente com o tema 'Monteiro Lobato'. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay

Para homenagear as obras infantis de Monteiro Lobato, a Livraria Saraiva promove neste sábado, 9, uma série de contações de histórias do autor de Reinações de Narizinho. As obras do escritor entraram em domínio público em janeiro deste ano.

A literatura de Monteiro Lobato, majoritariamente voltada ao público infantil, fez parte da formação de muitas gerações e continua presente na vida de adultos e crianças.

No sábado, das 10h às 17h, a contação será sobre o livro Emília No País da Gramática. A obra fala sobre o encontro da turma do Sítio do Picapau Amarelo com seres da mitologia grega, personagens de contos de fadas e clássicos da literatura. A história será contada no mesmo dia nas unidades da Saraiva dos shoppings Morumbi, Eldorado e Pátio Paulista. Além disso, as lojas do plaza Sul, Mooca e Vila Olímpia também terão contação de histórias.

Das 16h às 17h, o livro Dom Quixote das Crianças será apresentado por Wesley Lima na Saraiva do Shopping Ibirapuera e Reinações de Narizinho na livraria do Shopping Center Norte.

Os eventos, todos gratuitos, serão nos espaços kids das lojas e têm como objetivo levar diversão aos pequenos leitores, incentivando para que soltem a imaginação.

Serviço:

Saraiva Shopping Morumbi - Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089 - Loja 63 C, Sala 2 - Morumbi. Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Eldorado - Avenida Rebouças, 3970 Lojas 237E & 238E - 1º Piso - Pinheiros.

Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3103 - Loja 145 - Piso - Moema.

Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Center Norte - Travessa Casalbuono, 120 Suc nº 414 - Vila Guilherme.

Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Pátio Paulista - R. Maestro Cardim, 1947 - Bela Vista.

Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Plaza Sul - Praça Leonor Kaupa, 100 Lojas 128A e 128B - Sala 02 - Jardim da Saúde.

Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Loja 416 - Vila Olimpia.

Duração: 50 minutos

Saraiva Shopping Mooca - R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Loja 2043 - Vila Prudente.

Duração: 50 minutos