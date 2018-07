MIS promove debates e gastronomia para veganos e engajados com o meio ambiente

Foto da edição passada da Jardim Secreto Fair. Foto: Divulgação/MIS

Vegetarianos, veganos e entusiastas do meio ambiente e do baixo consumismo (slowsumerism) são o público-alvo da 14ª edição da Jardim Secreto Fair, uma feira promovida pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) neste sábado, 24. Com o tema “redução de lixo”, o evento vai discutir o consumismo e trará, de forma gratuita, shows e alimentação vegetariana e vegana.

O primeiro debate rola às 12 horas, com São Paulo e as plantas: vale a pena verde novo. O biólogo Anderson Santos vai discutir a ideia de ocupação vegetal da cidade. Na sequência, às 14 horas, ocorre a mesa redonda Faça Parte da Revolução da Moda. Uma oficina de renovação de roupas terá lugar às 15 horas.

A programação musical terá curadoria de Bruno Bocchese e vai trazer shows de blues, bluegrass e folk, com as bandas Hellgrass (14 horas), Lucian Araujo e os Panteras (15h30), a orquestra de um homem só O Lendário Chucrobillyman (17 horas) e Mary Lee & The B-Side Brothers (18h30).

Para comer, o Move Institute for Animals elaborou um espaço gastronômico totalmente vegano. Produtores também vão vender alimentos artesanais vegfriendly, como geleias ou biscoitos. Quem fizer compras ganha uma ecobag criada em parceria com a marca Maria Tangerina. No bar, os participantes recebem copos retornáveis de acrílico.

Jardim Secreto Fair | Menos É Mais

Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS), Avenida Europa, 158, Jardim Europa,

Quando: Sábado, 24

Horário: 12 horas às 20 horas

Quanto: Grátis