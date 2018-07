MIS oferece programação gratuita a pets e seus donos

Foto: Pixabay

O Museu da Imagem e Som de São Paulo, o MIS, terá uma programação feita especialmente para donos de animais de estimação no próximo domingo, 18. E o melhor, de forma inteiramente gratuita.

Aproveitando o embalo da exposição do ensaio fotográfico Moradores de ruas e seus cães, realizado por Eduardo Leporo, haverá gincana para cães e feiras de produtores independentes, de adoção de animais e também uma gastronômica, com presença de produtos veganos.

O evento é feito em parceria com a Ampara Animal, e quem quiser adotar um pet precisa levar a cópia de um documento com foto e comprovante de residência, além de passar por triagem com os cuidadores.

Veja a programação completa do evento:

Exposição: Moradores de ruas e seus cães

Horário: 12h às 19h

Local: Foyer do Auditório MIS

Adoção de cães e gatos (Ampara Animal)

Horário: 12h às 18h

Local: Área externa e anexo do Educativo

Feira gastronômica e de produtores independentes

Horário: 12h às 18h

Local: Área externa

Live painting com Mudo

Horário: 12h às 17h

Local: Área externa

Espaço kids com exibição da série O Mundo Animal de Bibi

Horário: das 12h às 18h

Local: área externa

Gincanas para os cães

Horário: das 12h às 18h

Consultoria sobre adoção e cuidados básicos

Horário: 12h às 18h