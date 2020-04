MIS Experience faz live sobre Leonardo Da Vinci em seu aniversário

Parte da mostra 'Leonardo da Vinci – 500 Anos de Um Gênio' Foto: Tiago Queiroz / Estadão

O MIS Experience, espaço cultural ligado ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo, irá realizar às 18h desta quarta-feira, 15, uma live especial sobre o artistas Leonardo Da Vinci. A ação ocorre no mesmo dia em que ele completaria 568 anos de idade.

“Em 15 de abril de 1452, nascia um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu. E sabe como o MIS Experience vai comemorar os 568 anos de Leonardo Da Vinci? Com uma live especial de aniversário”, diz o post no Instagram do museu.

O museu abriu, no dia 2 de novembro de 2019, uma exposição sobre Da Vinci, intitulada Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio. A mostra imersiva, que inaugurou o MIS Experience, originalmente se encerraria no começo de 2020, mas a alta procura do público levou a sua extensão até o dia 31 de maio.

Da Vinci nasceu em 1452 em Toscana, na Itália, e é considerado um dos grandes gênios da humanidade, com contribuições em diversas áreas, como artes, ciência, engenharia e arquitetura. Ele morreu em 1519, aos 67 anos, e produziu quadros famosos como Monalisa e A Última Ceia.

