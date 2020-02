'Minnie Mouse' agride segurança e é contida por 'Mickey' e 'Pateta'; veja

Personagens oficias da Disney, Minnie Mouse, Mickey Mouse e Pateta em um aeroporto de Mumbai, na Índia, em janeiro de 2006. Foto: Punit Paranjpe/Reuters

Uma mulher fantasiada de Minnie Mouse agrediu uma agente de segurança em Las Vegas, na semana passada, e teve de ser contida por dois homens, um vestido de Mickey Mouse e outro, de Pateta. A cena foi gravada por diversas pessoas e viralizou nas redes sociais.

Na briga, um dos socos desferidos atingiu o rapaz com roupa de Mickey, enquanto ele tentava intervir no ataque agressivo.

Com forte violência, a agressora puxou os cabelos ruivos da outra mulher, jogou-a no chão e subiu em cima dela para continuar com a série de golpes.

Após serem separadas, a Minnie tirou um dos sapatos da fantasia — o outro havia saído durante a briga — e foi embora depois de xingar a agente de segurança.

O vídeo foi publicado primeiramente no Facebook pela usuária Princess BRodriguez, que escreveu: "eu me esqueci de mostrar para vocês o que aconteceu em Vegas entre Minnie Mouse e a segurança". A publicação foi excluída posteriormente, mas compartilhada no Twitter. Veja abaixo:

LMAOOO I know she lost her job pic.twitter.com/MnGZbgw2j0 — BlackCultureEntertainment (@ILoveMyCulture) January 29, 2020

Segundo o New York Post, não ficou claro o que motivou a briga, embora haja imagens anteriores que mostram que as duas já estavam em um clima pouco amigável, gritando uma com a outra.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Las Vegas disse que estava "ciente do evento", mas a vítima não registrou uma queixa. "Nós estamos analisando o assunto e tentanto identificar a [pessoa] suspeita", disse.