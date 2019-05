Ministério Público de SP promove evento sobre mercado de trabalho e transexualidade

Evento do MPT promove visibilidade e direitos LGBT. Foto: Instagram/@peterhershey

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, promove o evento Diálogos Transformadores para debater o acesso educacional e a falta de vagas no mercado de trabalho para transgêneros, transexuais e travestis.

O evento, que será realizado em 16 de maio, tem como objetivo pautar a discussão sobre a população trans a partir de sua situação de invisibilidade, violência e o acesso a direitos, como à saúde integral, à educação ou ao trabalho, temas que vêm sendo tratados pelo MPT dentro da coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho.

A coordenadoria desenvolve ações e atua na defesa do trabalho decente como condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Uma das iniciativas do órgão é o projeto de inclusão de pessoas trans em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho formal.

Clique aqui para se inscrever.

Serviço:

Diálogos Transformadores

Data: 16 de maio (quinta-feira)

Hora: 13h

Local: Rua Cubatão, 322 - Paraíso, São Paulo / SP (auditório do MPT-SP)