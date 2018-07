Minion invade casa e furta pedaço de grama na Austrália

Uma pessoa fantasiada de minion foi autora de um feito inusitado na Austrália. Foto: flockine / Pixabay

Na Austrália, um furto inusitado: uma pessoa vestida de minion gigante entrou em uma casa e levou consigo um pedaço do gramado do jardim da residência. O caso aconteceu na cidade de Kalgoorlie, no oeste do país, há 11 dias, segundo o jornal West Australian.

Segundo informações do veículo, o morador da casa, Brad Nicklin, estava na varanda curando uma ressaca com uma xícara de café quando se deu conta, em 3 de dezembro, que um pedaço circular de grama, medindo mais ou menos 20 centímetros, havia sido arrancado de seu quintal.

“Percebi que tinha sido feito com uma pá, não por um animal, então fui ver as câmeras [de segurança]”, afirmou Nicklin ao veículo. Nas gravações, ele descobriu que o furto foi feito por uma pessoa fantasiada de minion, personagem nos filmes Meu Malvado Favorito. Nicklin também diz ter dado risada quando verificou quem havia executado o furto.

Para apimentar ainda mais o assunto, o ladrão continuou a provocação ao criar uma página de Facebook chamada Carl Minion, na qual tem postado conteúdos e fotos sobre o seu feito.