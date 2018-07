'Mini vaca' resgatada de leilão só convive com cachorros

A vaquinha foi resgatada antes de ser vendida num leilão Foto: ivabalk/Pixabay

Moonpie é uma bezerra em miniatura (sim, isso existe!) que vive no abrigo Rocky Ridge, no estado de Arkansas. Mas, em vez de morar com outras vacas, ela prefere conviver com 12 cachorros.

Janice Wolf, fundadora do abrigo, explica ao The Dodo que muitos filhotes não sabem muito bem como devem se comportar, por isso, simplesmente aceitam algumas situações. No caso de Moonpie, ela vê os cachorros como seus parceiros.

Antes de a vaquinha conviver com seus novos amigos, ela seria vendida num leilão. "Esses leilões são enormes - milhões de animais são vendidos todos os dias", explica Wolf. Ela conta que se recusa a participar deste tipo de evento porque muitos animais são maltratados.

Já que a fundadora não comparecia aos leilões, sua amiga foi em seu lugar para ajudá-la quanto à situação de Moonpie. A moça comprou a vaquinha e a levou para o abrigo. Como a bezerra ainda era muito jovem e dependia do leite materno, Wolf decidiu que não a deixaria com as outras vacas resgatadas. Como todos os ambientes aquecidos do santuário estavam ocupados, ela levou o animal para seu quarto. Depois, com o clima mais ameno, a vaquinha pôde passar mais tempo fora da casa e chegou até a conhecer o outro bezerro do abrigo, Sooner.

No entanto, sua preferência para amizade é mesmo com os cachorros. O convívio com eles a ensinou a 'usar o banheiro' como seus parceiros. Ela ainda tem que crescer para conviver com os outros animais do abrigo. "Enquanto ela espera, tem uma família de cachorros querendo sua companhia", conta Wolf.

Confira as fotos de Moonpie com seus amigos!