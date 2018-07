Minecraft altera dinâmica no jogo para evitar que crianças matem seus pássaros na vida real

A influência do game no comportamento das crianças fez os desenvolvedores mudarem sua dinâmica Foto: Pixabay/ SkyeWeste

No jogo Minecraft, se você der um biscoito a um papagaio, você o domestica. Contudo, uma polêmica tomou o game depois que a comunidade de jogadores apontou que o gesto pode fazer mal a aves na vida real. Por isso, o desenvolvedor Majong anunciou que vai corrigir o jogo para não colocar os pássaros do mundo inteiro em risco.

Minecraft é jogado por milhões de pessoas ao redor do mundo, com grande popularidade entre as crianças. O temor levantado pelos usuários é que crianças pequenas imitem o gesto com seus pássaros de estimação, o que poderia levar os animais à morte.

Um designer da equipe que desenvolve o jogo informou que o alimento para domesticar papagaios será modificado na próxima atualização: “Se o jogo tem alguma influência no comportamento das crianças, queremos que seja algo positivo, então vamos alterar a comida utilizada para alimentar pássaros na próxima atualização”.