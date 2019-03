México entra para ‘Guinness’ como maior degustador de tequila do planeta

Jalisco, no México, conquista recorde do 'Guinness' como maior degustador de tequila do mundo em 2019. Foto: Pixabay

Parece óbvio que o México seria o maior degustador de tequila do planeta, certo? Nem tanto. Isso porque, até pouco tempo atrás, Toronto, no Canadá, era o recordista no ranking, com 864 pessoas provando a bebida em 2013.

No sábado, 23, o estado caribenho de Quintana Roo tomou a frente na corrida: 1449 pessoas degustaram a bebida, superando a marca dos canadenses.

Os mexicanos de Jalisco não perdoaram e, menos de 24h depois, decidiram se reunir na considerada terra natal da tequila. Foram 1486 pessoas que degustaram três tipos de bebida na praça principal de Guadalajara. Os três requisitos para alcançarem a marca eram: um especialista para orientar o consumo, servir três tipos de tequila (branco, reposado e añejo) e superar o número de participantes em Quintana Roo.

Neste domingo, 24, no momento em que os avaliadores do ‘Guinness’ preencheram os requisitos, gritaram: “Sim, foi possível!”. Os mexicanos vibraram em meio a confetes coloridos.

O anúncio foi feito pela porta-voz do Livro dos Recordes, Natalia Ramírez: “O número oficial hoje para a maior degustação de tequila do mundo é de 1486. Parabéns! Entregamos oficialmente nosso certificado”.

Para se ter uma ideia, em Guadalajara, foram servidas 430 garrafas e 150 mililitros de tequila, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Turismo de Jalisco.