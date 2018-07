Mexicana flagrada beijando outro em despedida de solteira é perdoada pelo noivo

Noiva beijou outro em sua despedida de solteira, mas noivo a perdoou. Foto: Reprodução/Facebook

Há alguns dias, um vídeo da mexicana Emma Alicia Paz Ayala beijando outro em sua despedida de solteira viralizou na internet e vários jornais noticiaram que o casamento havia sido cancelado por causa disso. Porém o jornal mexicano Muy, do Clarín, revelou nesta semana que o noivo perdoou a traição e o que o casamento vai acontecer.

O vídeo em questão mostra a noiva beijando um homem em sua despedida na Playa del Carmen, em Cancún, México, quando viajava com cinco amigas. Uma dessas amigas teria sido a responsável por divulgar as imagens.

Depois da exposição, Emma foi muito criticada nas redes sociais, e muitos usuários começaram a atacá-la em seu perfil. "Por este meio quero pedir que as pessoas me deixem em paz. Difamaram-me. Creio que todos somos humanos e beber demais faz com que façamos coisas que não queremos. Amo o meu parceiro e sei que logo passará essa crise. Peço compreensão e que parem de me atacar. Porque não acredito que ninguém não tenha feito merda antes de mim (sic)", pediu a mexicana no Facebook.

E então ela foi perdoada e a cerimônia está marcada para 7 de abril de 2017. Pablo Torres Gandara, o noivo, resolveu continuar com a relação.