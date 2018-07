Meu vestido de noiva quer um assento no corredor

As companhias aéreas querem ajudar: se o avião tiver um closet, e se tiver espaço, um comissário de bordo se disporá a guardá-lo ali Foto: Pixabay

Como se leva um vestido de noiva no avião? O que acontece se você comprou as passagens para a lua-de-mel com o nome de solteira, mas agora tem um novo sobrenome?

Essas são as dúvidas práticas que surgem quando se planeja um casamento e lua de mel em outra cidade/ país. Para obter as respostas, você pode sair pescando fóruns online, cujos membros usam anéis de diamantes como avatar e têm opinião formada sobre tudo, mas se prefere não seguir os conselhos de gente controladora no GlamBride4Ever ou TheFutureMrsJones, o segredo é dar uma espiada nas diretrizes da Proteção de Fronteira e Alfândega Norte-Americana, da Administração de Segurança no Transporte (TSA) e das principais companhias aéreas.

Vamos começar com a revista de segurança.

Mike England, porta-voz nacional da TSA, disse por e-mail que não há regras específicas em relação a vestidos de casamento. Uma postagem no blog da agência sugere que a maneira mais rápida de passar o item pela inspeção é óbvia: embale-o aberto em uma mala que caiba na máquina de raio X.

"Se isso não for possível, os funcionários podem examiná-lo manualmente, mas, nesse caso, será necessária a abertura do pacote. Fique sossegada porque nossos oficiais usarão luvas durante o procedimento alternativo para que se evitem quaisquer estragos", diz o texto. É melhor se preparar para o tempo extra que isso pode levar.

Tem também a questão de como guardar o vestido na cabine. As companhias aéreas querem ajudar: se o avião tiver um closet, e se tiver espaço, um comissário de bordo se disporá a guardá-lo ali. Se o compartimento acima dos assentos estiver lotado, mas houver espaço em outro lugar, é para lá que ele irá. Entretanto, a empresa não dá garantias.

"Nossa equipe fará de tudo para acomodar a noiva e o vestido da melhor forma possível; afinal, sabemos que é um dia superimportante", afirma Ross Feinstein, porta-voz da American Airlines.

Apesar disso, há muitas variadas envolvidas na operação. Por exemplo, Feinstein admite que algumas aeronaves não têm closets - e mesmo que no voo que você pegar tiver um, pode haver uma troca repentina de avião, de última hora, e você ficar sem. Ou, em outro caso, pode até haver um, mas há outros passageiros a bordo com necessidades especiais - como uma cadeira de rodas, por exemplo.

Aqui então vai o meu conselho prático: se quiser que o vestido viaje com você, faça de tudo para que caiba no compartimento superior. A JetBlue, por exemplo, não faz concessão nenhuma para roupas matrimoniais. Para a Southwest Airlines, assim como a maioria das companhias, o vestido deve seguir a regra do "um item pessoal e uma mala de mão" por cabeça. Geralmente eles são embalados adequadamente (em invólucros que obedeçam às exigências de transporte da companhia) e podem ir, abertos, dentro de uma mala com rodinhas na seção superior.

"Já tivemos passageiras que compraram um assento a mais porque o vestido era muito grande para caber no reservado superior. Pessoalmente, eu voei com o meu, há cinco anos, e reparei que, se você avisar os comissários e os passageiros à sua volta que a 'carga' é preciosa, todo mundo se dispõe a ajudar e, quem sabe, encontrar um espaço melhor em outro lugar", conta Melissa Ford, porta-voz da Southwest, por email.

A United Airlines diz que seus agentes no portão de embarque liberam o vestido de noiva como bagagem de mão contanto que haja espaço no avião. "Quando embrulhado adequadamente, a embalagem especial protege o vestido de forma que ele possa ser bem acomodado e protegido (inclusive de líquidos!) no compartimento superior", escreve Jonathan Guerin, porta-voz da United, em um email.

Para facilitar o processo, a Delta Air Lines sugere que se fale com o funcionário responsável pelo portão assim que avião encostar para saber se alguém pode ajudar a encontrar um bom lugar para o vestido. Se você voar de uma das principais cidades de conexão da companhia, talvez também possa aproveitar o programa "early valet", que está sendo testado na temporada atual: os funcionários levam sua bagagem de mão antes do embarque e a colocam na seção acima do assento em que se vai viajar. A opção, embora seja gratuita, é disponível apenas em certas rotas durante os períodos de pico, como verão e feriados.

Se a perspectiva de espremer o vestido em um compartimento de bordo lhe for intolerável, pense em despachá-lo através de um serviço que ofereça rastreamento e seguro.

Para quem for mudar o nome, a dúvida sobre o transporte do vestido dá lugar ao procedimento adequado para a nova identidade. E se você já comprou as passagens com o nome de solteira? Vai ter que tirar outro passaporte?

Tentar alterar todos os documentos durante o planejamento do casamento e da viagem de lua de mel só vai lhe esquentar a cabeça em um período já bastante caótico. Sem contar que é caro. Quer um passaporte novo no zás-trás? A taxa de agilização custa 60 dólares. A entrega de um dia para outro, recomendada pelo Departamento de Estado, sai por 20,66 dólares. E se faz mais de um ano que seu passaporte foi emitido, tem também uma taxa de renovação de 110 dólares. (Nesse caso, se você for membro da Global Entry, terá que marcar uma visita a um dos escritórios da empresa para atualizar seus dados.)

E também tem o custo de um item incalculável: seu tempo. Para atualizar uma conta frequent flier da United Airlines com o nome de casada, por exemplo, você tem que enviar uma cópia da certidão de casamento e esperar duas semanas para que a companhia faça o processamento. Bom, pelo menos dá para fazer tudo online.

Outras empresas, como a Delta, exigem que os membros de seu programa de fidelidade enviem uma cópia da certidão de casamento, da homologação do divórcio ou ordem judicial pelo correio ou (pasme!) fax junto com o número de inscrição no programa para fazer a alteração de nome.

Melhor esquecer tudo isso por enquanto. Sério. Um porta-voz da Proteção de Fronteira e Alfândega Norte-Americana explicou, por email, que a(o) cidadã(o) norte-americana(o) que muda o nome por questão de casamento, divórcio ou qualquer outra circunstância, pode viajar com o passaporte antigo contanto que o acompanhe com a prova da troca - como a certidão de casamento, os papéis do divorcio ou provas legais que expliquem a mudança.

Um conselho: verifique as exigências de entrada nos países para onde você vai. Um bom lugar para fazer isso é o site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, no travel.state.gov (Estrangeiros com residência permanente podem viajar usando o cartão LPR com o nome antigo contanto que também tenham provas da alteração, como a certidão de casamento).

Perguntei à Proteção de Fronteira e Alfândega Norte-Americana se há um prazo para viajar com o nome de solteira nessas condições e o porta-voz me garantiu que não há. Então, o melhor negócio é aproveitar a lua de mel. Você pode tirar outro passaporte quando voltar.