Meu Primeiro Gradiente volta ao mercado com recursos digitais

Meu Primeiro Gradiente em nova versão, com recursos tecnológicos. Foto: Gradiente/Reprodução

Sucesso no final da década de 1980, o Meu Primeiro Gradiente era a diversão das crianças em tempos analógicos, pré-internet. O brinquedo foi a alegria - ou o sonho - de meninas e meninos.

Para quem não teve a chance de brincar com esse aparelho, tratava-se de um gravador colorido com microfone e entrada para fita cassete.

Ele permitia reproduzir e gravar fitas cassete por meio de um microfone, uma espécie de karaokê infantil. O brinquedo era muito caro e poucas crianças tiveram a possibilidade de comprá-lo.

Gravador e toca fitas da Gradiente fez sucesso no final da década de 1980 Foto: Acervo/ Estadão

Agora, os nostálgicos terão a oportunidade de vivenciar essa experiência novamente de um jeito mais moderno, pois a Gradiente lançou uma nova versão do gravador e toca-fitas.

Com visual original, mas com recursos tecnológicos, o aparelho tem tela digital de LED, entrada USB, bateria interna e bluetooth. Segundo a descrição do produto, ele ainda pode ser usado como rádio FM e tem função mega fone.

Quem puder desembolsar o valor de R$ 449 também poderá aproveitar os efeitos de voz para transformá-la em abelha, monstro, robô e extraterrestre. Confira aqui.

