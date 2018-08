'Meu filho poderia ter morrido', diz mãe após episódio com balas de nitrogênio

Bala é feita de cereal e nitrogênio líquido. Foto: Instagram / @dragonbreathworld

Uma mãe utilizou seu perfil no Facebook para publicar um relato traumatizante sobre a Dragon's Breath. A bala se tornou uma sensação nos Estados Unidos porque é feita de cereal e nitrogênio líquido, então o consumidor solta fumaça pelo nariz e pela boca ao ingerir.

A mãe de Johnny conta que estava com seu dois filhos em um shopping de Jacksonville, na Flórida, e deixou as crianças provarem as balas. "Eles se divertiram e parecia muito inofensivo", escreveu.

Quando estavam voltando para casa, Johnny começou a ter falta de ar, que acabou progredindo para um ataque de asma. Felizmente, eles conseguiram parar o carro em um corpo de bombeiros, onde os paramédicos estabilizaram a criança a tempo de chegar com vida ao hospital.

"Meu filho poderia ter morrido", desabafa a mãe após o episódio traumatizante. No post, ela aproveita para alertar outras pessoas sobre os riscos de ingestão da bala.