Metrô oferece assento exclusivo para homens que simula assédio sofrido por mulheres

Assento tem formato do corpo de um homem, inclusive um pênis de borracha Foto: https://www.youtube.com/watch?v=7RWWLbg8tuE

O Metrô da Cidade do México, capital mexicana, criou um assento exclusivo para homens em formato do corpo masculino nu. O objetivo é que os homens entendam o que as mulheres passam durante suas viagens no transporte público.

Foi divulgado um vídeo para mostrar a ação. Em frente ao assento, às uma mensagem para os passageiros: "É incômodo viajar aqui, mas não se compara com a violência sexual que as mulheres sofrem em seus trajetos diários."

Assista ao vídeo: