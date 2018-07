Metrô de Viena distribui desodorantes para amenizar efeitos do calor

Medida foi tão popular que lote preparado terminou em um dia. Foto: Pixabay/@AndyLeungHK

A gestão do metrô de Viena tomou uma medida inusitada para reduzir os efeitos negativos do calor excessivo na cidade. Em meio à forte onda de calor que assola a Europa, foram distribuídos aos usuários dos trens mais de 14 mil frascos de desodorantes, a fim de reduzir o desconforto com os odores da transpiração.

O público aceitou bem a ideia, já que o lote acabou em apenas um dia, o que forçou as autoridades a pensar numa nova distribuição.

“Os desodorantes foram arrancados de nossas mãos”, contou o porta-voz do metrô vienense, Daniel Amman, ao jornal inglês The Telegraph. “As altas temperaturas nos deixam mais conscientes dos nossos odores”, brincou.

A distribuição aconteceu na linha U6 do metrô vienense, por ser a única com parte dos trens sem ar-condicionado, além de ter trechos por cima da terra - ou seja, expostos ao sol - e ser a mais movimentada da capital austríaca. Por lá, os termômetros chegaram a marcar 35ºC.

Os trens mais antigos da linha receberam grades de ventilação e tiveram suas janelas filmadas, o que, segundo as autoridades locais, pode baixar em até 4ºC a temperatura no interior dos trens.

Em 2016, o metrô de Londres chegou a distribuir água para que os passageiros não se sentissem mal.

O metrô da cidade de Viena tem tamanho parecido com o de São Paulo, contando com cinco linhas principais, apesar da capital paulista ter população sete vezes maior do que a austríaca.