Metrô de São Paulo posta brincadeira envolvendo Pokémon no Twitter

Passageiros circulam pela Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo Foto: Gabriela Biló/Estadão

O perfil oficial e verificado do metrô de São Paulo no Twitter fez algumas postagens em tom de brincadeira envolvendo a série de jogos Pokémon nesta quinta-feira, 16.

Uma usuária fez uma montagem com uma paródia do jogo, brincando que o próximo lançamento da franquia seriam os jogos "Pokémon Metrô" e "Pokémon CPTM" - em vez de Pokémon Sword e Pokémon Shield.

A arte foi notada e chamada de "sensacional" pelo perfil oficial do metrô de São Paulo, que ainda fez uma brincadeira comparando pokémons a estações de metrô.

"Inicial de água: Sumaré. Inicial de planta: Pinheiros. Inicial de fogo: Charmander (porque sim). Elétrico pra fazer as vezes de Pikachu: Luz", escreveu o perfil na rede social.

Confira as publicações envolvendo o perfil do metrô de São Paulo e Pokémon no Twitter abaixo: