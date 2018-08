Mesmo com temperatura negativa, cidadãos de Nova York mantêm tradição do dia sem calças no metrô

Tradicional passeio de metrô sem calças, o No Pants Subway Ride. Foto: Elizabeth Shafiroff/REUTERS

No último domingo, fazia cerca de -5° Celsius em Nova York, nos Estados Unidos, mas a tradição anual do evento No Pants Subway Ride continuou firme e forte – e, por isso, centenas de pessoas pegaram o metrô sem usar calças.

O evento, que significa algo como Passeio de Metrô Sem Calças, é realizado anualmente pelo Improve Everywhere, e acontece em várias linhas de Nova York. No mesmo dia, a ação também ocorreu em outras cidades do mundo, como Jerusalém e Londres.

Confira algumas fotos:

No Pants Subway Ride em Nova York. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images/AFP

No Pants Subway Ride em Nova York. Foto: AFP Photo/Timothy A. Clary