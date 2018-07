Menino que não tem o que calçar dá suéter a cachorro de rua

Menino que não tem o que calçar fez questão de agasalhar seu cachorro. Foto: Reprodução/Facebook

O cinegrafista paquistanês Mohammad Belaal Imran estava andando pela cidade de Karachi quando uma cena despertou sua atenção: um cachorro vestia um suéter. Como ele achou inusitado, resolveu fotografá-lo.

Mas quando ele tirava a foto, um menino que estava descalço chamou pelo cachorro. 'Jaggu, Jaggu', e o cachorro foi atrás do menino. Então, os dois começaram a brincar e o cineasta ficou impressionado com o fato de o menino não ter o que calçar, mas manter seu cachorro agasalhado.

"Eles começaram a brincar e foi incrível como nunca tinha visto um cachorro de rua brincando como ele com aquele menino que o alimenta todos os dias. E foi ele que deu o suéter para Jaggu usar porque estava frio", escreveu Mohammad na legenda da foto do cão com seu dono, publicada no Facebook.

A imagem logo viralizou - foi publicada no último dia 19 e já tem mais de 500 compartilhamentos. O cinegrafista decidiu então arrecadar dinheiro para ajudar ao menino. Quem quiser doar pode entrar numa plataforma de crowdfunding criada por ele, cujo link está na publicação.