Menino escreve carta para agradecer policial que recuperou seu celular

Garoto de Cratéus, sertão do Ceará, enviou carta para policial que recuperou seu celular. Foto: Ascom / Governo do Ceará

Um menino, cujo nome não foi divulgado, emocionou agentes da Polícia Civil de Crateús, no sertão do Ceará, após escrever uma carta de agradecimento para o inspetor José Airton, que recuperou o celular da criança três meses após o roubo do aparelho.

"Obrigado por achar meu celular inspetor Hairton (sic). Eu te agradeço muito", escreveu em um papel sulfite em formato de coração. "Não sei fazer coração. Também num sei fazer invelope (sic)", completou.

Em nota publicada no site do governo do Ceará, José Airton se mostrou feliz com a atitude do garoto: "Senti que não havia melhor salário que fazer uma criança feliz. Acredito que é isso que a sociedade, como um todo, merece da sua polícia. A felicidade dele é a minha."

O aparelho foi encontrado no distrito de Santo Antônio dos Azevedos, zona rural de Crateús, após investigações da Polícia Civil. Segundo a mãe Suely Santiago, de 44 anos, a criança chorou de "alívio e felicidade".