'Menino do Acre' dá entrevista e volta a virar assunto na internet

Agora que Bruno voltou e está bem, os internautas voltram a fazer piadas em massa no Twitter Foto: twitter.com/FrNandol7

Bruno Borges, que ficou conhecido como 'Menino do Acre' voltou para casa na última sexta-feira, 11, depois de cinco meses desaparecido.

Em meio à acusação de que seu sumiço fosse uma jogada de marketing para vender o livro que escreveu, Bruno deu uma entrevista exclusiva ao programa Fantástico, que foi ao ar no domingo, 13. (Clique aqui para assistir à entrevista completa.)

Com a notícia de que Bruno passa bem, a internet brasileira voltou a levar o assunto com bom-humor. Comparado à Grávida de Taubaté e ao ET Bilu, o garoto é mais uma vez assunto nas redes sociais.

Confira algumas reações à entrevista:

Brasil, terra de Grávida do Acre e Menino de Taubaté, não pera... #Fantastico pic.twitter.com/6zg3tibPWv — Nando (@FrNandol7) August 14, 2017

Gloria maria retorna ao #Fantastico e mostra com exclusividade o esconderijo do menino do Acre pic.twitter.com/OczthCBHxw — Jéfiter Siqueira (@JefiterSiqueira) August 14, 2017

O menino do Acre estava dentro da barriga da grávida de Taubaté. #Fantastico — Gloria Tupper (@GloriaTupper) August 14, 2017

acho que o problema desse menino do Acre é a falta de twitter. crie uma conta urgente!!!!#Fantastico — Trouxa (@trouxadotwiter) August 14, 2017

Em entrevista ao #Fantástico, o menino do Acre repetiu várias vezes "buscar conhecimento". Então é ele o ET Bilu? @gduvivier — Fabi Maranhão (@Fabi_Maranhao) August 14, 2017

Bruno Borges fugiu do Brasil de Temer. #fantástico — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) August 14, 2017

menino do Acre jamais vai superar a menina do TCC. pic.twitter.com/2eBtBRAYTX — Sonsa Stark (@SonsaAbrao) August 14, 2017

Acho que vou da uma de menino do Acre e da sumida tbm — the moøn (@cabeyostressed_) August 14, 2017

Até o menino do Acre caiu em si, que dia você vai cair também? — Daniel Simplício (@likeadirty) August 14, 2017

até o menino do acre apareceu e minha força de vontade não — melina (@alltimelina) August 14, 2017

as vezes o menino do acre só tava na fila do banco — Filipe Tois (@FilipeTois) August 13, 2017

E, por fim, fica a questão: por que voltar agora?

eu não acredito que o menino do acre voltou pra assistir o show da pabllo vittar pic.twitter.com/ptRmwGD2bt — pedro rafhael (@falarafha) August 11, 2017