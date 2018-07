Menino diz à mãe que lavar louça é coisa de mulher e passa a lavar pratos todos os dias

Foto: Reprodução/Facebook

Após ouvir do filho de 13 anos que homens não deveriam fazer serviços domésticos, a empresária Gracy Izaú, 31, transformou o menino no 'lavador' oficial de louças da casa.

Para mudar os hábitos da família e evitar mais comentários machistas, o garoto agora lavará os pratos e copos todos os dias, enquanto o caçula de oito anos recolherá as louças após as refeições.

Para ela, a intenção é ensinar que as tarefas domésticas devem ser compartilhadas por homens e mulheres. “Sei que minhas noras me agradecerão no futuro”, escreveu em post no Facebook.