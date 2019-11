Menino desenha gata que fugiu e espalha 'cartazes' para encontrá-la

Desenho da gata Lola que João Eduardo fez e espalhou por bairro de Blumenau para encontrar a felina que fugiu de casa. Foto: Facebook/analucia.soaresfagundes

João Eduardo, de oito anos, ficou muito triste depois que sua gata Lola saiu de casa e não voltou mais. No dia seguinte ao desaparecimento, ele resolveu fazer vários desenhos dela e, com ajuda da mãe, espalhou as figuras pelo bairro onde mora, em Blumenau, Santa Catarina.

O fato ocorreu no último fim de semana e chamou a ateção da estudante Ana Lucia Fagundes, que tirou uma foto do desenho e compartilhou no Facebook.

"Tem um garotinho colando isso em vários postes aqui do bairro! Ele fez tudo a mão e está muito triste atrás da gatinha. Se alguém achar um gatinho laranja aqui pela Escola Agrícola/Água Verde (Blumenau), por favor entra em contato comigo!", escreveu ela na publicação, que depois foi acrescida de uma foto real da gata.

Em entrevista ao G1, Clareana Siebert, mãe de João, disse que a felina tem quatro anos e é um dos animais de estimação da casa. A tutora é a avó do garoto, que tem outros dois gatos.

"Ele ficou realmente muito triste quando percebeu que a Lola não voltou. Notamos que ela tinha desaparecido na noite de sábado [26], mas pensamos que ela tinha apenas ido dar um passeio, ela é uma fujona. Mas, desta vez, ela não voltou", contou Clareana. A família mantêm a esperança de encontrar Lola e levá-la de volta para casa.