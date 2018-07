Menino deixa o cabelo crescer por dois anos para fazer peruca para amiga

Veja o vídeo completo da ABC Action News aqui. Foto: Reprodução/ABC Action News

Prepare o lencinho: um garoto de dez anos deixou o cabelo crescer por dois anos para doá-lo a uma amiga com calvície. Tyler Boone e Gabby Ruiz são amigos há muitos anos e a garota sofre de alopécia (um outro nome para a condição que causa perda de cabelo) desde os quatro anos de idade.

A história foi contada pela emissora dos Estados Unidos ABC Action News e emocionou muita gente. Gabby já passou por diversos tratamentos, mas nenhum deles foi eficaz.

"Muita gente dizia que eu era uma menina, sim. Mas eu meio que me acostumei com isso", relatou Tyler, que estava com as madeixas passando dos ombros e uma franja. "Eu só quero deixar a Gabby feliz", disse à reportagem, enquanto a garota tímida sorria ao seu lado. Ela mesma cortou o cabelo do amigo, que depois recebeu um penteado novo do jeito que queria.

"Ele é uma ótima pessoa. Ele é maravilhoso", agradeceu Gabby.