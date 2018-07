Menino de cinco anos se fantasia de super-herói para 'salvar' gatos de rua

Quatro gatos são alimentados por Shon, o "Catman", vestido de Homem-Aranha Foto: Facebook/ Kolony Cats

Existe aquela máxima de que todos precisam de heróis. Não aqueles que povoam as histórias em quadrinhos, protagonizam filmes bilionários e aparecem sempre impecáveis em séries, mas figuras como Shon Griffin, um menino de cinco anos que já tem uma missão clara para o seu dia-a-dia: ajudar gatos de rua.

Tudo começou quando os tios do garoto, que já promoviam resgates e cuidados aos felinos, começaram a tomar conta de um grupo local na Filadélfia chamado Kolony Cats. Um dos gatos acolhidos por eles, apelidado carinhosamente de Bug, não cooperava nas horas de tomar vacina, medicamentos e sequer deixava que eles o castrassem.

A solução para superar o comportamento difícil do felino estava mais próxima do que imaginavam. Kris e seu noivo perceberam que o sobrinho tinha criado quase que instantaneamente um laço com os gatos. Até o temperamental Bug se esfregou nas pernas de Shon e permitiu que ele o acariciasse. “Nós o chamamos de Catman”, conta a tia Kris Papiernik em entrevista a ABC News.

A partir daquele dia Shon incorporou o personagem Catman. Regularmente ele visita a tia vestido com suas fantasias prediletas e ajuda no que for preciso. Alimenta, dá carinho e exibe todo seu charme que faz com que até os gatos mais hostis não resistam a seus encantos. "Ele faz carinho nas barrigas e coça suas cabeças. Foi incrível ver esses gatos que nem nos permitiriam tocá-los imediatamente abrir espaço para ele. Ele deve ter esse efeito mágico que os gatos podem sentir", explica a tia ao The Dodo.

Veja abaixo algumas fotos de Shon fantasiado: