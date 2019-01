Menino de 5 anos comemora fim do tratamento do câncer dançando Michael Jackson; assista

Solomon Haufano se diverte ao dançar e cantar no hospital. Foto: Facebook / Leni Lutui

Solomon Haufano, de cinco anos, foi diagnosticado com câncer no abdome em 2018 e passou por um longo tratamento em Seattle, nos Estados Unidos.

Mesmo diante da doença e internado no hospital por muito tempo, o menino encontrou sua alegria imitando Michael Jackson. A mãe dele, Leni Lutui, conta que o pequeno se apaixonou pelas músicas do ícone do pop, após a tia, Lahairoi Palaki, lhe mostrar vídeos.

Em dezembro de 2018, quando seu tratamento chegava ao fim, Solomon resolveu comemorar dançando e cantando Billie Jean. A celebração viralizou no Facebook. Assista:

Não é de hoje que a doença é um problema na família do menino. O pai de Solomon morreu pouco tempo depois dele nascer, devido a um câncer no cérebro.

O garoto enfrentou oito meses de quimioterapia e terminou sua luta no começo deste mês.

"Foram várias noites sem dormir e manhãs difíceis. Agradeço a sua outra mãe [a tia, Lahairoi Palaki] por estar conosco", escreveu Leni Lutui no Facebook.