Menino de 3 anos se emociona ao voltar à escola após furacão Dorian

Makai Simmons sendo abraçado pelos amigos de escola após sobreviver ao furacão Dorian. Foto: Instagram/@honeyinashell

Um vídeo muito fofo mostra a recepção dos colegas de classe de Makai Simmons, de três anos, ao voltar à escola na segunda-feira, 9, após enfrentar o furacão Dorian nas Bahamas. O menino foi muito abraçado pelos amigos, o que o deixou emocionado e o fez chorar.

"Hoje foi o primeiro dia do meu filho de volta à escola nos Estados Unidos depois de experimentar o furacão Dorian em Freeport. O amor que ele recebeu de seus amigos assim que entrou na sala de aula foi muito emocionante", escreveu a mãe do garoto, Tekara Capron, de 22 anos, ao publicar o vídeo no Instagram.

Em entrevista à CNN, Tekara contou que cresceu nas Bahamas e volta ao país sempre que possível. Ela esperava evitar o furacão que se aproximava da costa da Flórida, mas o fenômeno foi diretamente para a ilha onde ela e a família estavam.

A jovem disse que já havia sofrido com furacões antes, mas este foi "horrível". Os ventos fortes fizeram a porta da casa da avó dela se abrirem e Makai manifestou estar com medo. Apesar de a casa ter sido inundada, felizmente todos sobreviveram.

Makai se refere ao furacão Dorian como o monstro, porque era assim que o vento lhe parecia, contou a mãe. Depois de sobreviver à tormenta, Tekara disse que testemunhar o momento em que as crianças abraçaram seu filho foi especial e era algo de que ela precisava.